У Міноборони запевняють, що е-кабінет військовозобов'язаного запрацює з 18 травня

Електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані, має запрацювати з 18 травня. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє Радіо Свобода.

"Має запрацювати (з 18 травня – ред.). Але слід зазначити, що це буде така MVP-версія так звана (Minimum viable product, версія продукту із мінімальним набором функцій – ред). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, про телефон і місце проживання" , – каже Лазуткін.

Речник каже, що вже бачив та гортав новий застосунок, і запевняє, що з його допомогою оновити дані можна буде дуже швидко.

"Запрацює так чи інакше електронний кабінет, і впродовж 60 днів цей обовʼязок про уточнення своїх даних можна буде виконати за 10–15 хвилин у смартфоні. Я бачив уже цю версію, погортав її на телефоні.

І там усе максимально просто. ІD-банкінг, і далі просто тебе ідентифікують, ти реєструєшся і все дуже швидко заповнюєш. Ну і за великим рахунком – проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки. А це буде застосунок "Резерв+". І відповідно, мені здається, це найбільш такий простий шлях, особливо для молоді, яка просто таки живе фактично у смартфонах" , – каже Лазуткін.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Це рішення підтримали 283 народні депутати – переважно із владної партії "Слуга народу" та союзних їй фракцій і груп. З остаточного варіанту документа зникло положення про умови демобілізації військових. 16 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті військовозобов’язаного. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

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