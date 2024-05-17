Замість США та ЄС: Китай переорієнтовує електромобілі на нові ринки

Не маючи доступу до американських ринків і піддаючись нападкам у Європі, китайські виробники електромобілів зосередилися на країнах, де їм раді. Одна з найбільших - Бразилія. Про це повідомляє агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"BYD та Great Wall Motor вже домінують у продажах електромобілів на шостому за величиною автомобільному ринку світу. Тепер ці два китайські гіганти будують заводи і там - що допоможе їм продавати автомобілі без тарифів по всій Латинській Америці, так само як президент Джо Байден обіцяє 100% тарифи в США" , - пише агентство.

Це може стати прикладом для інших галузей і регіонів. Китайські потужні виробники здійняли галас у всьому світі, оскільки дешевий експорт загрожує джерелам існування місцевих фірм і робітників. Якщо вони хочуть охопити більше глобальних споживачів - а в умовах цінових війн, що вирують на батьківщині, вони хочуть - пекінські компанії перебувають під тиском необхідності інвестувати, виробляти й наймати працівників на закордонних ринках, а не просто відправляти туди товари.

BYD сподівається розпочати виробництво до середини 2025 року на новому заводі, який стане першим за межами Азії. Great Wall прагне випередити цей показник на кілька місяців - почати виробництво позашляховиків поблизу Сан-Паулу до кінця цього року.

"Китайські бренди повинні інвестувати за межами Китаю, щоб уникнути посилення протекціонізму" , - каже директор з інституційних зв'язків Great Wall у Бразилії Рікардо Бастос.

Згідно з нещодавнім дослідженням, у Південно-Східній Азії прямі китайські інвестиції минулого року зросли майже в чотири рази. В автомобільній промисловості BYD має великий проєкт в Угорщині, а Chery Automobile минулого місяця оголосила про плани виробництва в Таїланді.

За даними аналітичного центру Rhodium Group, загалом китайські іноземні інвестиції в ланцюжок створення вартості електромобілів у 2023 році, ймовірно, встановлять рекорд, перевищивши 30 мільярдів доларів.