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Росіяни завдають ударів по Харкову: є загиблі та поранені (Оновлено)

Росіяни завдають ударів по Харкову: є загиблі та поранені (Оновлено)
Фото: t.me/astrapress

Російські окупаційні війська вдень 17 травня завдають ударів по українському Харкову, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Пряма мова Синєгубова:

"Обережно: окупанти завдають удари по Харкову!"

За даними мера, "прильотів" було кілька, на місцях влучань виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено: За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Станом на 15.50 було відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки.

Станом на 16.30 місцева влада повідомила про двох загиблих та тринадцять поранених.

Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані, зазначає Синєгубов.

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