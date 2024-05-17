У ДБР оприлюднили подробиці затримання вугільного бізнесмена Кропачова

Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка на махінаціях у вугільній сфері завдала державі шкоди на понад 2 мільярди гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР у взаємодії з Національною поліцією затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

За інформацією правоохоронців, український мільярдер забрав у власність активи сина експрезидента-втікача – Олександра Януковича – та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства Державне підприємство "ВК "Краснолиманська".

Держпідприємство залежне від ТОВ "Краснолиманське", оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які розташовані нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією, та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювали його структури, намагались довести держпідприємство до банкрутства. За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ, отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою.

Крім цього, товариство користувалось обладнанням державного підприємства.

"Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна", – розповіли у ДБР.

Наразі слідство задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування.

Першій епізод: неправомірне застосування ТОВ "Краснолиманське" з 1 січня 2022 року до 31 серпня 2023 року податкової пільги – на загальну суму 75 млн 105 тис грн.

Другий епізод: умисна не реєстрація податкових документів держпідприємства, що призвел боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2 млрд 194 млн грн.

Третій епізод: керівництво підприємства 1 січня 2022 року по 30 вересня 2023 року не реєструвало податкові накладні на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн. Через що держпідприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість на суму 169 млн 938 тис грн.

Також станом на 30 жовтня 2023 року керівник підприємства задекларував, однак не сплатив податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 млрд 124 млн грн.

Крім цього, службові особи ТОВ "Краснолиманське", за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отримані від вказаних вище протиправних дій, на майже мільярд гривень.

Працівники ДБР повідомили про підозру:

бенефіціарному власникові ТОВ "Краснолиманське";

управителю фінансами бізнесмена;

директору ТОВ "Краснолиманське";

головному бухгалтеру ТОВ "Краснолиманське.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років позбавлення волі. Наразі готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо:

Віталій Кропачев є власником "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська".

Як писала ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка - Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. Він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донбасу, а у 2017 році придбав у Ігоря Гуменюка та партнерів шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

У 2019 році почав розвивати медіанапрямок. Зокрема, купив 2 ТВ-канали, "Інфо24" і "Так TV", а у грудні 2021 року придбав компанію "Ера продакшн". Влітку 2022 року Кропачов придбав компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу". У 2023 році запустив телеканал Ukraine World News.

У 2023 році "Укрдонінвест" стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Однак зрештою Кропачов відмовився від купівлі порту.