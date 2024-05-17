ЄС ухвалив рішення про заборону мовлення чотирьох російських ЗМІ

Країни-члени ЄС запровадили санкції проти чотирьох російських ЗМІ, заборонивши їм мовлення та публікації на території Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

Санкції ввели проти таких російських ЗМІ:

"Голос Європи";

"РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".

Як зазначили у Єврокомісії, Росія бере участь у безперервній та узгодженій пропаганді, а також у діях з маніпулювання інформацією, націлених на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно спотворюючи та маніпулюючи фактами.

"Ці пропагандистські акції були скеровані через низку ЗМІ, які постійно або опосередковано контролюються керівництвом Російської Федерації. Такі дії становлять значну і пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС" , - додали у Єврокомісії.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський союз запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

На початку квітня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що в ЄС почали підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.