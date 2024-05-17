Прем'єру Словаччини зробили ще одну операцію: його стан дуже тяжкий

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс чергову операцію після замаху на його життя 15 травня, його стан залишається дуже важким, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила директорка лікарні Рузвельта в місті Банська Бистриця Міріам Лапунікова із посиланням на Aktuality.

Фіцо зробили операцію, яка тривала менш ніж дві години. Лікарі вирішили провести ще одну операцію на основі контрольної комп’ютерної томографії, щоб видалити некротичні тканини, які залишилися після вогнепального поранення.

Стан прем’єра стабільний, але все ще дуже важкий. Він при тямі й перебуває у відділенні анестезіології та реанімації.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що знадобиться ще кілька днів для моніторингу стану здоров'я прем'єр-міністра. А втім, робота країни не зупинена і всі процеси тривають.

"Стан стабільний, пацієнт сьогодні також стабільний" , — додав він.

Як повідомлялось, 15 травня у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду. За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Після замаху Фіцо екстрено доставили до лікарні та прооперували. Директорка лікарні у Банську-Бистриці Міріам Лапунікова заявляла, що прем'єр перебуває у тяжкому, але стабільному стані.

За даними ЗМІ, в Фіцо стріляв 71-річний поет Юрай Цінтура.

Раніше ще один проросійський політик, одіозний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомляв, що його колега зі Словаччини Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю після скоєного на нього замаху.