Армія РФ завдала авіаударів по селищу Куп'янськ-Вузловий, поранено жінку

Вдень 17 травня російські військові скинули завдали авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий. Внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє МВС, Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 17 травня орієнтовно о 12:35 окупанти завдали авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки, господарчі будівлі. Отримала поранення 74-річна жінка".

Попередньо, Росія атакувала населений пункт трьома авіабомбами. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зазначається, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.