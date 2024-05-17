Російські авіаудари по Харкову: кількість загиблих та поранених зросла (Оновлено)

У Харкові до трьох зросла кількість загиблих від ударів керованими авіаційними бомбами. Також збільшилась кількість поранених — їх вже 28, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мер Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Пряма мова Терехова:

"25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих".

Станом на 17.40 Синєгубов повідомляв про 19 постраждалих людей. Серед них було 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. Зазначалось, що 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому.

Як уточнив очільник області, загиблі двоє чоловіків були віком близько 45 років.

Оновлено: О 20.32 Терехов написав, що кількість поранених та вбитих через російську атаку зросла.

"Вбитих росіянами троє, поранених 28".

Що передувало:

17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Виникли пожежі, дані про жертви та постраждалих уточнюються.