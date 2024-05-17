Російські удари по Харкову: 2 загиблих, кількість поранених зросла до 25

У Харкові до 25 людей зросла кількість постраждалих від ударів керованими авіаційними бомбами, місцева влада також уточнила вік двох загиблих чоловіків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мер Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Пряма мова Терехова:

"25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих".

Станом на 17.40 Синєгубов повідомляв про 19 постраждалих людей. Серед них було 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. Зазначалось, що 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому.

Як уточнив очільник області, загиблі двоє чоловіків були віком близько 45 років.

Що передувало:

17 травня російські окупаційні війська, за попередніми даними ОВА, завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Виникли пожежі, дані про жертви та постраждалих уточнюються.