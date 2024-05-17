Прем'єрка Естонії: Путін намагається використати міграцію як зброю

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що російський правитель Владімір Путін прагне використати загрозу масової міграції, щоб розділити й послабити Європу в її підтримці України, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала 17 травня на брифінгу в Таллінні, повідомляє The Guardian.

За словами Каллас, супротивники Європи, зокрема Росія, "знають, що міграція – це наше вразливе місце".

"Їхня мета полягає в тому, щоб зробити життя в Україні справді неможливим, щоб виник міграційний тиск на Європу, і це те, що вони роблять", – додала вона.

Естонська прем'єрка зазначила, що Росія вже створила міграційний тиск через втручання в громадянську війну в Сирії та в Африці – через діяльність групи Вагнера.

"Наші супротивники використовують міграцію як зброю. Вони виштовхують мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, тому що вони використовують це як зброю, тому що з погляду прав людини ви повинні прийняти цих людей", – пояснила Каллас.

Як зауважує The Guardian, напередодні колишній президент Естонії Тоомас Ільвес спрогнозував, що в разі поразки України у війні проти Росії до 30 мільйонів українців спробують урятуватись втечею в Європу.

Окремі країни Євросоюзу, зокрема Фінляндія та Польща, вже наголошували на тому, як Росія та дружня їй Білорусь використовують міграцію проти європейських держав. Гельсінкі у зв'язку з цим закрили кордон із РФ на невизначений термін.

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен у березні закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.