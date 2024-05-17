Від російського удару по Одещині загинула людина, кількість поранених зросла до 8

Стало відомо, що від російського удару по Одеському району вдень 17 травня загинула людина, ще 8 людей поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ГУНП в Одеській області.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким.

Кількість поранених збільшилася до восьми осіб".

Від російського удару по Одещині загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 8Відео: ГУНП в Одеській області pic.twitter.com/sobcJHRF2h — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

За даними ОВА, пʼятеро поранених у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим надали допомогу на місці.

Що передувало: