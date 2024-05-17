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Від російського удару по Одещині загинула людина, кількість поранених зросла до 8

Від російського удару по Одещині загинула людина, кількість поранених зросла до 8

Стало відомо, що від російського удару по Одеському району вдень 17 травня загинула людина, ще 8 людей поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ГУНП в Одеській області.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким.
Кількість поранених збільшилася до восьми осіб".

За даними ОВА, пʼятеро поранених у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим надали допомогу на місці.

Що передувало:

  • 17 травня в Одеському районі на місці влучання однієї з російських ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

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