Від російського удару по Одещині загинула людина, кількість поранених зросла до 8
Стало відомо, що від російського удару по Одеському району вдень 17 травня загинула людина, ще 8 людей поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ГУНП в Одеській області.
"На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким.
Кількість поранених збільшилася до восьми осіб".
За даними ОВА, пʼятеро поранених у стані середнього ступеня важкості перебувають у лікарні, іншим надали допомогу на місці.
Що передувало:
- 17 травня в Одеському районі на місці влучання однієї з російських ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.