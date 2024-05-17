Генштаб: На Покровському напрямку відбили 21 атаку окупантів

На Покровському напрямку відбулося 21 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на позиції ЗСУ в районі Новоолександрівки. Також окупанти атакували біля Уманського і Нетайлового, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на на 17.00 17 травня.

Українські підрозділи продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону – найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку, окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке - Липці.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка.

На Покровському напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на позиції ЗСУ ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від українських воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється.

На Времівському напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. В іншому – без змін.

На Придніпровському напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи.

На решті напрямків суттєвих змін у обстановці на цей час не відбулося.

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.