Зеленський та прем'єр Словенії домовилися про підписання угоди з безпеки

Президент Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом, повідомляє Європейська правда.

Про це голова держави написав у X (Twitter).

Зеленський подякував словенському колезі за підтримку української "формули миру" та підтвердження участі в "саміті миру" у Швейцарії.

"Також обговорили продовження оборонної співпраці. Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", – додав він.

Президент також висловив упевненість, що Словенія підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про двосторонній безпековий документ Зеленський на початку року вже говорив зі словенською президенткою Наташею Пірц Мусар.

Після цього стало відомо, що Словенія підтримає чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами Євросоюзу.