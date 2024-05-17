Дуда заявив, що Польща відкрита до розміщень ядерної зброї

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна не проти розміщення ядерної зброї в країні, проте рішень щодо цього ще немає, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє TVP.

"Рішень про приєднання до програми Nuclear Sharing ще немає, але ми заявляємо про готовність… Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою" , — заявив президент Польщі.

Він також додав, що нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими світ має справу, після початку повномасштабної війни в Україні. настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу.

"Сьогодні Росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю Російської Федерації" , — сказав він.

Президент зауважив, що якщо загроза не була реальною, Польща б не витрачала 4% ВВП на оборону.