Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад
Кабінет міністрів у п'ятницю, 17 травня, звільнив трьох заступників із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.
Йдеться про таких чиновників:
Азархіну Олександру Костянтинівну;
Васькова Юрія Юрійовича;
Юрченко Ганну Станіславівну.
Усі вони перебували на посаді заступників Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, але їх вирішили звільнити.
При цьому Юрченко в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України займалася питаннями європейської інтеграції.
Як повідомлялось, у четвер, 9 травня, народні депутати проголосували за звільнення віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.