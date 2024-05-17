Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад

Кабінет міністрів у п'ятницю, 17 травня, звільнив трьох заступників із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Йдеться про таких чиновників:

Азархіну Олександру Костянтинівну;

Васькова Юрія Юрійовича;

Юрченко Ганну Станіславівну.

Усі вони перебували на посаді заступників Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, але їх вирішили звільнити.

При цьому Юрченко в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України займалася питаннями європейської інтеграції.

Як повідомлялось, у четвер, 9 травня, народні депутати проголосували за звільнення віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.