Окупанти розстріляли людину з інвалідністю у Вовчанську: розпочато розслідування

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори повідомляють, що у телеграм-каналі журналіста Андрія Цаплієнка виявили відео, де аеророзвідники помітили в місті Вовчанськ тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці.

"Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у кріслі колісному стояти посеред розбитої вулиці".