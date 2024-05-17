Російська атака по Одещині: Повітряні сили розповіли про збиті цілі
Протягом дня 17 травня російські війська атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.
Військові також повідомили, що росіяни активно застосовують розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.
Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;
- 2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;
- 1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині".
Що передувало:
- 17 травня в Одеському районі на місці влучання однієї з російських ракет спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.
- Пізніше стало відомо, що від удару загинула людина, ще 8 людей поранені.