Російська атака по Одещині: Повітряні сили розповіли про збиті цілі

Протягом дня 17 травня російські війська атакували Одещину трьома балістичними ракетами (імовірно "Іскандер-М") та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.

Військові також повідомили, що росіяни активно застосовують розвідувальні дрони на всьому південному напрямку.

Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:

3 керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині;

2 розвідувальні БпЛА "ZALA", ударний "Ланцет" та 1 БпЛА невстановленого типу на Херсонщині;

1 БпЛА невстановленого типу на Кіровоградщині".

Що передувало: