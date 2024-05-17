Генштаб: ЗСУ посилюють оборону на прикордонні Харківської області

Українські захисники посилюють оборону у прикордонних районах Харківської області та ведуть розвідку. Ситуація на цьому напрямку контролюється Силами оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні у звіті надали оперативну інформацію станом на 20.30 17 травня.

Атака ворога

З початку доби по українських захисниках російські окупанти завдали 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ, тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку підрозділи ЗСУ посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів.

З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять - 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Крім того, було знищено 8 бліндажів противника.

Ситуація контролюється Силами оборони, додали в Генштабі

На Куп’янському напрямку відбулося 6 боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

На Лиманському напрямку російські окупанти скинули 8 керованих авіабомб у район міста Лиман.

На Сіверському напрямку противником було завдано авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14. З початку доби ворог завдав шість авіаударів в районі Часового Яру, Північного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення - на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень.

"Найгарячіше - біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована", - передали в Генштабі.

На Курахівському напрямку зафіксовано ще один авіаудар - по району села Богатир. Решта – без змін.

На Времівському напрямку було 3 атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове - Роздільне.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Ворог продовжив атаки в районі села Кринки – кількість сьогоднішніх боєзіткнень тут зросла до 12.

"Українські підрозділи стійко тримають позиції... На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін", - зазначається у вечірньому звіті від Генштабу.

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, від 10 травня російські загарбники намагаються прорвати оборону українських захисників у Харківській області, та проводить наступальні дії у цьому регіоні. Противник зміг окупувати кілька населених пунктів, що перебували в "сірій зоні".

За словами головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, російські війська розширили зону активних бойових дій на 70 кілометрів.

Раніше також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні зазначив, що здійснюючи операцію на Харківському напрямку росармія намагається послабити Сили оборони України загалом по фронту.