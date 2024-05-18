ISW: Заборона США бити по Росії серйозно підриває здатність України захищатися

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заборона США бити західною зброєю по території Росії серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Військові аналітики продовжують оцінювати, що обмеження США та інших країн Заходу на здатність України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили у прикордонних районах Росії укриття, звідки російська авіація може завдавати планеруючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Окрім цього, російські сили та техніка можуть вільно збиратися перед вступом у бій.

Представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії.

Речник Міністерства оборони США Сабріна Сінгх 16 травня заявила, що адміністрація Байдена не змінила своєї позиції щодо використання українськими силами американської зброї для нанесення ударів по цілях у Росії, і що адміністрація вважає, що ця зброя має бути використана для звільнення окупованої української території.

Ключові висновки ISW за 17 травня: