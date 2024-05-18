США цілодобово працюють над доставкою зброї в Україну - Кірбі

Сполучені Штати активно працюють над оперативною доставкою зброї на позиції Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми уважно стежимо за наступом Росії на північному сході України та цілодобово працюємо над тим, щоб озброєння й техніка потрапили до рук українських військових, щоб допомогти їм відбити ці атаки" , - сказав він.

Кірбі зазначив, що після підписання президентом США Джо Байденом у квітні пакету фінансової допомоги на оборонні потреби України, глава Білого дому одразу розпорядився про виділення конкретних пакетів з допомогою.

Координатор Ради нацбезпеки нагадав, що з квітня США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь у виробників для України.

Військова допомога США для України

Під час візиту до Києва цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив ще один пакет допомоги Україні на 2 млрд доларів за Програмою зовнішнього військового фінансування (FMF).

Раніше Кірбі зазначив, що частина зброї з попереднього пакету допомоги вже перебуває на позиціях Сил оборони України.

У Держдепартаменті зазначили, що військова допомога США для України забезпечить практичний результат на полі бою.