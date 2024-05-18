Повітряні сили знищили усі "Шахеди", які ворог запустив по Україні

У ніч на суботу Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 російських "Шахедів", які ворог запустив по Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Уночі 18 травня окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.