З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію

Усі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні уточнити свої дані у ТЦК, повідомляє Ділова столиця.

Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК.

Це можна зробити 3 способами: самостійно прийти у військкомат, ЦНАП, або ж зареєструватися в е-кабінеті у додатку "Резерв+".

Повинні свої військово-облікові дані оновити:

- призовники віком 17-25 років, які мають посвідчення про приписку;

- військовозобов’язані віком 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

- жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

Ті громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військкоматів після 18 травня. А от ті, чоловіки, у яких у військовому білеті було написано — обмежено придатний, обов’язково мають з’явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Адже такого статусу більше не буде.

Окрім того, з 18 травня:

- обов'язково треба носити з собою військово-обліковий документ та предʼявити його на вимогу представника ТЦК, поліціянта чи ДПСУ. Це стосується і чоловіків, яким від 18 до 25 років;

- під час перевірки копи, прикордонники або представники військкоматів мають право здійснювати фото- та відеофіксацію;

- підприємства, установи і організації будуть вести військовий облік з-поміж своїх працівників і надавати звітність відповідним органам.