Консульські послуги чоловікам за кордоном уже доступні: що їх чекає

МЗС України дало розпорядження закордонним дипломатичним установам із 18 травня відновити згідно з чинним законодавством приймання заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, що був призупинений 23 квітня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства.

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років, які перебувають/проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Разом із необхідними для послуги документами заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому (ВОД) або електронному вигляді (е-ВОД).

Документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках: для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну (т.зв. "білий паспорт"), коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства, або якщо за консульською послугою звертається арештований чи позбавлений волі заявник.

Для взяття на тимчасовий консульський облік наявність закордонного паспорта обов’язкова. Громадяни, які не мають закордонного паспорта, також можуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Заяви припинили приймати 23 квітня, і це спричинило обурення і критику на адресу уряду. МЗС тоді пояснював такі свої дії "технічною паузою".