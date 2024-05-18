Міноборони: У додатку Резерв+ авторизувалися вже 150 тисяч громадян

Станом на ранок після запуску додатка вже 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку Резерв+, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони.

За даними МО, ще сотні тисяч запитів – у черзі.

Відомство наголошує, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі".

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