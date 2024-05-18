Зеленський: Україна має лише чверть необхідного, щоб захистити небо

Україна має лише близько 25 відсотків того, що їй потрібно для захисту з погляду протиповітряної оборони, повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв’ю AFP.

Зеленський сказав, що "120-130" винищувачів F-16 або інших сучасних літаків необхідно для того, щоб мати паритет з Росією.

ЗМІ пише, що він "дуже критично" поставився до обмежень на завдання ударів по російській території західними озброєннями.

"Вони можуть стріляти зі своєї території по нашій будь-якою зброєю.

Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії, за допомогою західної зброї".