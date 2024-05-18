Подоляк: Україна має облік чоловіків, які перебувають зараз за кордоном
Україна має цифри щодо чоловіків, які поїхали за кордон та не повернулися, ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.
"Маємо цифри. Всі цифри маємо, але вони постійно уточнюються з урахуванням того, що треба постійно проводити аналіз, як це відбувалось на початку", — каже Подоляк.
Посадовець зазначив, що ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону.
"Всі ці питання, які ви задаєте, вони мають кількісні параметри і юридичні параметри. Їх треба обговорювати", — додав радник голови ОП.