Подоляк: Україна має облік чоловіків, які перебувають зараз за кордоном

Україна має цифри щодо чоловіків, які поїхали за кордон та не повернулися, ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

"Маємо цифри. Всі цифри маємо, але вони постійно уточнюються з урахуванням того, що треба постійно проводити аналіз, як це відбувалось на початку" , — каже Подоляк.

Посадовець зазначив, що ці цифри включають як легальні, так і нелегальні випадки перетину кордону.