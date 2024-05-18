ДБР оголосило підозри главі ФСБ Бортнікову та ще 20 генералам

Українські правоохоронці оголосили підозру директору російської ФСБ Олександру Бортнікову. Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДБР зібрало докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ проти України. За даними слідства, Бортніков розробив злочинний план для придушення протестів українців у 2013-2014 роках. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Також однією з цілей Росії було недопущення євроінтеграційних процесів України та приєднання до НАТО.

Як зазначають у ДБР, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев приїжджа до України у жовтні 2013 року з інструктажем керівництву РНБО України, включаючи заступника секретаря Сівковича, про розгін потенційних мітингів з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів.

За даними слідчих, глава ФСБ Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їх протиправній підривній діяльності. Фактично протестувальників прирівняли до потенційних терористів.

У грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого звернувся з листом до міністра оборони про безоплатну передачу 4 млн патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, до Києва 13 грудня 2013 прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану. Українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками Євромайдану та його противниками. Матеріали публікували в інтернеті на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ.

Слідчі ДБР повідомили про підозру за декількома статтями (деяким фігурантам оновили підозри):

главі ФСБ Олександру Бортнікову;

20 генералам ФСБ;

колишньому голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ;

першому заступникові голови СБУ - керівнику Антитерористичного центру.

Справи Майдану

Наприкінці 2013 року та на початку 2014 року в Україні відбулася хвиля протестів, яка отримала назву Революція Гідності. У результаті акцій протесту тодішній президент Віктор Янукович разом зі своїми спільниками втік з України.

Внаслідок активних протестних дій у Києві загинули 107 протестувальників та 13 правоохоронці. В Україні досі розслідують справи Майдану. Так, в Україні збираються судити двох командирів "Беркута" за вбивства активістів.