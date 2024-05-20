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Курс валют НБУ на 20 травня

Курс валют НБУ на 20 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 травня впав на 39.4272 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 42.7549 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 49.8951 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 27 коп. до 43.3838 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.0176 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.427 200 --0.0033
EUR Євро 42.754 900 --0.0903
GBP Фунт стерлінгів 49.895 100 --0.0062
CHF Швейцарський франк 43.383 800 --0.2678
PLN Польський злотий 10.017 600 --0.0309

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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