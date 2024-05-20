Курс валют НБУ на 20 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 19 травня впав на 39.4272 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 42.7549 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 49.8951 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 27 коп. до 43.3838 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.0176 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.427 200
|EUR
|Євро
|42.754 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.895 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.383 800
|PLN
|Польський злотий
|10.017 600
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.