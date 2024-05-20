Курс валют НБУ на 20 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 19 травня впав на 39.4272 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 42.7549 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 49.8951 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 27 коп. до 43.3838 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.0176 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.427 200 EUR Євро 42.754 900 GBP Фунт стерлінгів 49.895 100 CHF Швейцарський франк 43.383 800 PLN Польський злотий 10.017 600

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.