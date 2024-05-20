ППО вночі збила майже 30 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 20 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 29 запущених "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Окупанти запустили "Шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Також вночі вдарили по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М".
"В результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.