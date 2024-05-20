ППО вночі збила майже 30 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 20 травня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі 29 запущених "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили "Шахеди" з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Також вночі вдарили по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М".

"В результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.