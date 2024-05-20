РФ за добу втратила 1400 військових, 50 артсистем та 81 безпілотник – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1400 військових, 81 безпілотник, 50 артсистем, 14 танків, дві реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 493 690 (+1 400) осіб,
- танків − 7 590 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 14 665 (+35) од,
- артилерійських систем − 12 737 (+50) од,
- РСЗВ − 1 076 (+2) од,
- засобів ППО − 807 (+4) од,
- літаків − 354 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 236 (+81) од,
- крилатих ракет − 2 205 (+1) од,
- кораблів/катерів − 27 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 311 (+60) од,
- спеціальної техніки − 2 079 (+2)од.