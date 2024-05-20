РФ за добу втратила 1400 військових, 50 артсистем та 81 безпілотник – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 1400 військових, 81 безпілотник, 50 артсистем, 14 танків, дві реактивні системи залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали: