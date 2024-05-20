Посол у США закликала Вашингтон "надолужити" паузу в допомозі Україні

Посол в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в ефірі телеканалу CBS заявила, що Україна зараз дуже потребує якомога більшої кількості зброї і має отримати її якомога швидше.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи" , – сказала Маркарова, додавши, що це має відбутися "швидше".

Посол, яка нещодавно повернулася з поїздки до України, заявила, що країні потрібно більше систем протиповітряної оборони, аби відповісти на посилення ударів по українських громадах.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх відразу, де вони нам потрібні" , - сказала Маркарова.

Також вона підкреслила, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємося. Незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором" , - наголосила дипломатка.

Удари по території РФ

Як відомо, США з самого початку повномасштабного вторгнення забороняють Україні бити по території РФ американською зброєю.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднили висновок про те, що якби не ця заборона, новий наступ РФ на півночі Харківської області не був би таким успішним. На думку аналітиків, обмеження з боку США можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили у прикордонних районах РФ укриття, звідки російська авіація може завдавати плануючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що можливість використання на території Росії західної зброї - це не наступ, а захист українців.

У Пентагоні заявили, що американська зброя призначена для використання на території України.

У суботу, 18 травня, The Wall Street Journal написала, що Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження. Джерела сказали журналістам, що запит, який був зроблений минулого тижня, наразі розглядається.