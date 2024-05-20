Чи вплине потепління на відключення електрики: відповідь "Укренерго"

Потепління вплинуло на ситуацію в енергосистемі в Україні, розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня" , – зазначив Кудрицький.

Однак, повністю уникнути відключень світла в Україні поки не вдасться, зауважив голова "Укренерго". За його словами, енергетики будуть змушені обмежувати постачання електрики упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку.

Відключення світла, як пояснив Кудрицький, "будуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації".

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