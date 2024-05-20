У французькому парламенті закликають дозволити Україні бити по Росії

Голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав Париж зняти табу на заподіяння Україною ударів по території Росії французькою зброєю, повідомляє Європейська правда.

Бурланже написав листа французькому керівництву, в якому закликав відмовитися від "стриманості і прийняти рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українським військам використовувати свою зброю проти Росії.

"Здається, настав час... Право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора" , – підкреслив він, додавши, що зміна доктрини буде абсолютно законною, оскільки покладе край асиметрії між агресором і жертвою.

Водночас Бурланже підкреслив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією.

"Тому мова йде не про їхнє втручання на театрі воєнних дій, а про зняття невиправданого табу" , – написав він у своєму листі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була обмежена в праві використовувати зброю, отриману від західних країн, для нанесення ударів по російській території. Зазвичай це обмеження на Заході пояснювали тим, що вони дають Україні зброю для захисту від Росії, а не для нападу на неї.

Цього року, однак, відбулися певні зрушення в цьому питанні. Наприклад, після візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території британською зброєю.

У той же час, Сполучені Штати все ще дотримуються своєї політики щодо обмеження ударів України по Росії. Однак під час візиту до Києва у травні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама обирає, як вести війну, але США не заохочують удари по Росії.