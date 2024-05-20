США можуть запровадити санкції проти Грузії – Politico

Посадові особи Грузії, відповідальні за просування закону про "іноземних агентів", можуть зіткнутися із заморожуванням активів і забороною на поїздки згідно з новим законопроєктом, який буде представлений у Конгресі США.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У проєкті закону йдеться про те, що правляча партія "Грузинська мрія" "дедалі частіше і з жалем ухвалює політику поступливості щодо РФ" у рамках "дедалі більш неліберального повороту".

У законопроєкті також ідеться про те, що Тбілісі "відкрито нападає на американські та інші західні організації з просування демократії, а також на місцеве і міжнародне громадянське суспільство, одночасно підтримуючи зростаючі зв'язки з Росією, зокрема, а також із Китаєм".

За словами людини, близької до процесу, законопроєкт буде вже в понеділок. Його умови зобов'яжуть вищих американських чиновників інформувати Конгрес про "вузли неправомірного політичного впливу, клептократію та елітну корупцію в Грузії", а також про передбачувані російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій південнокавказькій країні.

Закон про "іноагентів"

У Грузії знову розгорілися суперечки навколо законопроєкту, аналогічного російському закону про "іноагентів".

Ініціатива, яка вже пройшла перше читання, викликала нову хвилю протестів, як і восени минулого року. Однак, на відміну від минулого разу, коли мітинги змогли відтермінувати ухвалення закону, цього разу парламент довів справу до кінця, схваливши законопроєкт у другому і третьому читаннях.

При цьому Євросоюз погрожував заморозити заявку Грузії на вступ.