Україна очікує від США "сміливих рішень" щодо Patriot – посол

Посол України у США Оксана Маркарова сподівається на "сміливі рішення" від Сполучених Штатів в очікуванні вкрай необхідних ЗРК Patriot для захисту від повітряних атак Росії. Про це Маркарова розповіла в інтерв'ю CBS News, повідомляє Європейська правда.

Посол зазначила, що напередодні чергової зустрічі "формату Рамштайн" 20 травня тривають дуже активні переговори з Пентагоном стосовно потреби України у системах ППО.

"Ми працюємо вдень і вночі.. Але, відверто кажучи, зараз настав той час, коли кожен повинен дати нам трохи свого. Тому ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи.

Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, надають дозвіл, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час ухвалити кілька сміливих рішень і надати нам більше систем, щоб ми могли бачити їх одразу там, де вони нам потрібні" , – сказала Маркарова.

За її словами, щонайменше дві системи потрібні для захисту Харкова та області. Раніше про це говорив і президент Зеленський у спілкування з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Але інші місця також потребують захисту" , – додала глава української дипмісії у США.

Маркарова підкреслила, що додаткові системи ППО дозволять не тільки врятувати життя, але й зберегти виробництво електроенергії та запобігти витраті великої кількості грошей і зусиль на майбутнє відновлення пошкоджених об'єктів.