Вартість нафти зросла на тлі загибелі президента Ірану

Ціни на нафту стабільні на торгах у понеділок після підйому за підсумками минулого тижня, повідомляє Enkorr.

Трейдери оцінюють новини про загибель президента Ірану, а також про атаку на російський НПЗ і черговий напад на танкер у Червоному морі.

У неділю президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули внаслідок краху вертольота, повідомило іранське інформагентство "Мехр".

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 за київським часом становить $84,08 за барель, що на $0,1 (0,12%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти здорожчали на $0,71 (0,9%) – до $83,98 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,02 (0,02%), до $80,04 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $0,83 (1,1%), до $80,06 за барель.

Термін біржового звернення червневих контрактів спливає у вівторок. Липневі ф'ючерси, що активно торгуються, на WTI здорожчали під час торгів на $0,05 (0,06%), до $79,63 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent зросла у ціні на 1,4%, WTI – на 2,3%.

У неділю також стало відомо, що Слов'янський нафтопереробний завод (ТОВ «славянск ЕКО») у краснодарському краї призупинив роботу після атаки безпілотників. У компанії заявили, що поки що немає ясності, коли підприємство відновить роботу.

Тим часом у суботу танкер, який прямував у Китай, зазнав нападу єменських хуситів у Червоному морі, повідомило Bloomberg. За даними агентства, у судно поцілила ракета.