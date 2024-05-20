Дефіцит електроенергії зменшився, але ввечері необхідні відключення – "Укренерго"

Завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії є суттєвою. Через це ввечері необхідні відключення для побутових споживачів.

Про це повідомили﻿ в НЕК "Укренерго".

Сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень. Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які "Укренерго" довело до кожного обленерго.

"Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень - цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів" , – йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали українців ощадливо споживати електрику впродовж всієї доби.

Вчора, 19 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 09:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Протягом доби запланований експорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 499 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 415 МВт.

На ранок знеструмлено 407 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – в Дніпропетровській області.