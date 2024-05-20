Папа Римський закликав усі воюючі країни "домовитися про мир"

Папа Римський Франциск звернувся з посланням до всіх воюючих країн і закликав їх зупинити війни, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна" , - заявив він.

Папа Франциск зазначив, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.