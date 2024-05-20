У ВМС прокоментували можливість знищення ще одного російського ракетоносія "Циклон"

Окрім тральщика "Ковровець", про ураження якого напередодні заявили у Військово-морських силах, є ймовірним знищення ще одного корабля – "Циклон". Про це сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет, повідомляє Радіо Свобода.

"Насправді ця інформація досі верифікується. Тому що, щоб бути впевненим на 100 відсотків, треба все ж таки отримати відповідні результати об’єктивного контролю. Як тільки ми будемо вже мати ці результати, ми обов’язково громадськість про це повідомимо.

Але так, є досить висока ймовірність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет, в разі, якщо інформація щодо "Циклону" підтвердиться. І так, така вірогідність є. І так, вона висока… Попередньо мова йде про те, що скоріш за все було уражено дві одиниці. Тому так. Але ми чекаємо ще результатів" , – сказав Плетенчук.

Попри те, що наслідки атаки ще невідомі, речник ВМС впевнений, що без втрат особового складу не обійшлося:

"Можливо, цього разу підтвердиться інформація щодо знищення не тільки корабельного складу, але й вірогідність того, що було пошкоджено штаб відповідної бригади надводних кораблів".

За його словами, в окупованому Криму "Циклон" виконував роль засобу протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Він був озброєний зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С". Проте жодного пострілу з цього корабля російські військові ще не зробили.

"Ситуація виходить навіть смішна, тому що я неодноразово в етерах наголошував, що це один з п’яти тих малих ракетних кораблів, найновіші в складі Чорноморського флоту, якими Шойгу лякав нас нещодавно. І я завжди нагадував про те, що цей корабель фактично перший, єдиний, який був взятий до складу флоту і він жодної ракети не запустив. І так виходить, що в разі підтвердження інформації це таке мертвонароджене дитя, яке було носієм, але жодного разу носієм не попрацювало" , – каже Плетенчук.

Він також пояснив, що ураження цього судна дасть українським військовим більше часу на реагування під час обстрілів:

"Він залишався єдиним носієм крилатих ракет офіційно, який перебував досі в Криму. Решта носіїв перебувають у Новоросійську. Це зовсім інша відстань, це зовсім інший час на реагування. Тому так, це впливає в будь-якому разі на тактичні спроможності армії РФ в нашому регіоні. І це їх, звісно, суттєво зменшує… Якби "Циклон" умовно в Криму застосував, наприклад, ті самі "Калібри", час на реагування в нас був би набагато менший, ніж із Новоросійська, тому для нас це питання безпеки".

Напередодні Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про знищення російського морського тральщика "Ковровець" в ніч проти 19 травня. Подробиць військові не навели.

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