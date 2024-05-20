Прем'єрка Естонії: НАТО не має боятися відправки військ в Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це вона сказала Financial Times, повідомляє Європейська правда.

Каллас зазначила, що союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією.

Вона розповіла, що "є країни, які вже тренують солдатів на місцях", і вони роблять це на свій страх і ризик.

За її словами, якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... бомбити Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав" , – заявила Каллас.

В Естонії, за словами прем’єрки, для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту. "Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати", – сказала вона.

Каллас ще раз висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.