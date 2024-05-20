Британська розвідка: У РФ можуть запровадити трудову повинність

Росія відчуває дефіцит робочої сили, який стає значною проблемою в деяких секторах, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

Британські оглядачі наводять оцінку російського видання "Известия", за якою у 2023 році в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників. Зокрема, російська транспортно-логістична галузь не змогла заповнити 25% вакансій водіїв вантажівок протягом минулого року.

Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців.

Нещодавно дефіцит робочої сили посилився через обмеження на працевлаштування мігрантів, запроваджені після терористичного акту ІДІЛ-К під Москвою 22 березня 2024 року.

Внаслідок дефіциту робочої сили група російських парламентарів розглядає можливість внесення поправок до російського трудового кодексу.

Якщо вони будуть прийняті, це означатиме, що держава зможе переміщати працівників з місць, де їх надмір, туди, де не вистачає робочої сили.

Переміщення буде тимчасовим, і працівники будуть переводитися лише за їхньою згодою. Однак, хоча це і не є примусовим, це потенційний крок до мобілізації робочої сили, йдеться в огляді.