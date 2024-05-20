Грузинський прем'єр пригрозив протестувальникам "проблемами України"

Виступаючи на засіданні уряду, прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе знову звинуватив опонентів у бажанні відкрити у країні другий фронт проти Росії, повідомляє Ехо Кавказу.

За словами глави грузинського Кабміну, один із лідерів акцій протесту кілька днів тому заявив, що заздрить українцям. Кобахідзе каже, що головна мета опонентів – "українізація Грузії".

"Хочу ще раз нагадати всім, що означає розділити долю України та яка ситуація в Україні сьогодні. На жаль, внаслідок цієї війни в Україні загинули десятки тисяч людей. Конкретним статистичним показником є те, що 2/3 молодих людей віком 19-24 років або залишили країну, або померли. Йдеться про знищення генофонду України" , – зазначив Кобахідзе.﻿

Грузинський прем'єр сказав, що близько 10 мільйонів людей, або кожен четвертий українець, або вимушені переселенці, або біженці – залишили країну.

"Економіка зруйнована, тільки за перший рік у них був спад економіки на 30%, а це означає повну катастрофу. Інфраструктура зруйнована, сьогодні Росія окупує в 2,5 раза більше території, ніж на початку війни. На тлі війни в Україні процвітає корупція, скасовано вибори, політичний плюралізм, свободу ЗМІ, все, що пов'язано із загальною концепцією демократії. Представники колективного "Національного руху" всьому цьому заздрять, і не тільки заздрять, вони хочуть бачити все це в Грузії, хочуть, щоб Грузія розділила долю України, чого ми, звичайно, не можемо допустити..." , – сказав він.

За словами Кобахідзе, Грузія обов'язково збереже світ, який є "необхідною умовою прогресу та розвитку".

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