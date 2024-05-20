Правоохоронці завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого за підкуп керівництва ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевич, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній, повідомляє Українська правда.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно громадянина за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище", – повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними видання, йдеться про Ігоря Гринкевича.

Розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2023 року підозрюваний намагався підкупити заступника керівника відділу ДБР. За 500 тисяч доларів США він просив сприяння у поверненні вилученого майна, яке знаходиться на території митного поста "Чайки" Київської митниці. Також за ці кошти підозрюваний просив далі не проводити процесуальні дії та закрити кримінальне провадження стосовно нього за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

На цей час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого його передадуть до суду.

Ігор Гринкевич, згідно з рішенням суду про запобіжний захід, перебуває в СІЗО.

Бізнесмен також є фігурантом в іншому епізоді, його підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.