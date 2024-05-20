РНБО: Ситуація на фронті не катастрофічна, РФ хоче "сіру зону"

Ситуація на фронті складна, але не катастрофічна. Росія намагається створити сіру зону. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександр Литвиненко у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 й Арктична Європа", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Литвиненко, Сили оборони продовжують бої за населені пункти у Донецькій, а також Запорізькій областях. Водночас гірше те, що ворог спрямовує свої повітряні удари проти об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують великі індустріальні міста Сходу й Півдня України.

"Путін (Володимир Путін, - ред.) реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони" , - додав секретар РНБО.

За його словами, ворог використовує так звану стратегію провокування міграційної кризи, оскільки внаслідок обстрілів помирають й страждають не лише військові, але й діти, жінки та літні люди.

Росія намагається змінити світовий порядок

Литвиненко додав, що Росія націлена не лише на повну окупацію України, але й на зміну світового порядку.

"Місце права має посісти сила, місце прав людини - свавілля, демократію має замістити авторитаризм. А головне замість свободи має прийти рабство" , - додав він.

Секретар РНБО зауважив, що ворог розуміє лише мову сили, у зв'язку з чим Захід повинен бути сильнішим та готовим застосувати цю силу.