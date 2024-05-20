У НАТО теж висловили співчуття через смерть президента Ірану

У НАТО висловили співчуття у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі президента та глави МЗС Ірану минулими вихідними. Із заявою у соцмережі Х (Twitter) виступила речниця Альянсу Фара Дахлалла, повідомляє Європейська правда.

Дахлалла розмістила короткий допис, у якому зазначила:

"Наші співчуття народу Ірану у зв'язку зі смертю президента Раїсі, міністра закордонних справ Аміра-Абдоллахіана та інших, хто загинув у катастрофі гелікоптера".

Зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану раніше виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Раїсі не був найвпливовішою людиною в Ірані, оскільки головним керівником цієї держави та найбільшим авторитетом є верховний лідер Алі Хаменеї.