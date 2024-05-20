Міноборони: Направлення на ВЛК надсилатимуть через застосунок "Резерв+"

В Україні планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію для військовозобов'язаних через додаток Резерв+, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, у Міноборони планують додати функцію електронних направлень на ВЛК у найближчих оновленнях.

"Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку" , - пояснила вона.

Плани щодо цифровізації ВЛК

Окремо Черногоренко повідомила, що взаємодію і основний процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно також робити цифровим.

"Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план наступний - щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян" , - додала вона.

Черногоренко підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.

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Згідно з новим законодавством частина військовозобов'язаних повинна буде повторно пройти військово-лікарську комісію. Йдеться про осіб, які мали статус "обмежено придатних".

При цьому речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сьогодні повідомив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов'язаних громадян України дійсні п'ять років.