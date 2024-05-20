В Ізраїлі відреагували на плани МКС щодо ордера на арешт Нетаньяху

Плани Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять заяви президента Ізраїлю Іцхака Герцога і міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

Реакція глави МЗС

"Обурливе рішення прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі є нестримним лобовим нападом на жертв 7 жовтня і наших 128 заручників у Секторі Газа" , - написав дипломат.

За його словами, у той час як убивці та ґвалтівники ХАМАСу скоюють злочини проти людяності, прокурор одночасно згадує прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із "мерзенними нацистськими монстрами" ХАМАСу. Він назвав це історичною ганьбою, яка запам'ятається назавжди.

"Я доручив негайно створити в Міністерстві закордонних справ спеціальний командний центр з усіма професійними підрозділами, спрямований на боротьбу з рішенням, спрямованим, перш за все, на те, щоб скувати руки Ізраїлю і перешкодити йому здійснити своє право на самооборону" , - написав він.

Також він повідомив, що має намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокурора і заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів.

Реакція президента

Герцог назвав заяву прокурора МКС більш ніж обурливою. Він вважає, що цей крок є одностороннім політичним кроком, який надає сміливості терористам в усьому світі і порушує всі основні правила суду відповідно до принципу взаємодоповнюваності та інших правових норм.

Він нагадав, що лідери ХАМАСу є репресивними диктаторами, винними в масових убивствах, масових зґвалтуваннях і масових викраденнях чоловіків, жінок, дітей і немовлят.

"Будь-яка спроба провести паралелі між цими жорстокими терористами і демократично обраним урядом Ізраїлю, який працює над виконанням свого обов'язку із захисту і захисту своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливою і не може бути виключена ніким" , - пояснив президент Ізраїлю.

Також він очікує, що всі лідери вільного світу прямо засудять цей МКС і рішуче відкинуть його.

Що передувало

Раніше головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Міжнародний кримінальний суд домагається видачі ордерів на арешт лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з нападом на Ізраїль 7 жовтня і подальшою війною в Газі. Також МКС домагається видачі ордерів на арешт міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта і лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії, а також Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі.