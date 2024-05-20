Індія візьме участь у Саміті миру у Швейцарії, заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству PTI.

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку", - заявив прем’єр-міністр Нарендра Моді, посилаючись на запрошення взяти участь у зустрічі Групи семи та Саміті миру у Швейцарії.

Поки що це єдина велика країна з "глобального півдня", яка підтвердила участь у Саміті миру.

Нагадаємо, Саміт миру має пройти у Швейцарії 15-16 червня. Президентка країни Віола Амгерд, поінформувала, що свою участь підтвердили вже близько 50 голів держав та урядів, серед них канцлер ФРН.