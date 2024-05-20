У Києві обмежать рух транспорту на одній з вулиць на чотири місяці

У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у КМДА.

Зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Зокрема, обʼїзд місця виконання робіт здійснюватиметься:

у напрямку руху до центра міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);

у напрямку виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Правий поворот із вул. Полярної на вул. Богатирську буде закритий.

Нагадаємо:

20 травня в Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.