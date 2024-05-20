В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт шести МіГ-31К

Увечері 20 травня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт кількох літаків МіГ-31К в Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

Пізніше військові попередили, про зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Оновлено: Повітряники уточнили, що всього зафіксовано зліт шести МіГ-31К: із "Саваслейки" 4, із Астрахані - ще 2. Також попереджають, що можливі пуски "Кинджалів".